Андрей Дубровский: «Участники СВО получат дополнительную меру поддержки»

Принятые депутатами поправки расширяют меры поддержки участников специальной военной операции. В перечень категорий граждан, которым предоставляется в собственность бесплатно земельный участок, включены лица, заключившие контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на войска национальной гвардии Российской Федерации.

— В нашей области действует 68 мер поддержки участников СВО. Право на бесплатное получение земельного участка имеют Герои Советского Союза и Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, а также бойцы, которые награждены орденами за заслуги на СВО, — отметил председатель Тульской областной Думы Андрей Дубровский.

Сегодня по предложению губернатора областная Дума внесла изменения в закон и предоставила право на бесплатное получение земельного участка гражданам, которые заключают контракт и присоединяются к добровольческим формированиям войск национальной гвардии.

— Кроме того, участники СВО смогут получить земельные участки независимо от места жительства на территории Тульской области, если это земли, переданные региону Министерством обороны, — комментирует принятый закон Андрей Дубровский.