На заседании Тульской облдумы продлили право на получение областного маткапитала

Изменения предусматривают продление до конца 2030 года права на получение областного материнского капитала в случае рождения или усыновления третьего и последующего ребенка.
Также совершенствуется механизм направления средств материнского капитала на проведение ремонта, газификации, электрификации и водоснабжения. Теперь выплата может направляться на проведение данных работ в жилых домах или помещениях, принадлежащих несовершеннолетнему ребенку.
Как пояснила председатель комитета по социальной политике облдумы Ольга Слюсарева, исключается и ограничение суммы средств маткапитала (не более 50 000 рублей), которые можно потратить на приобретение компьютерного оборудования.
Ольга Слюсарева