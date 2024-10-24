На заседании Тульской облдумы продлили право на получение областного маткапитала

Депутаты внесли поправки в региональный Закон «О реализации государственной семейной и демографической политики в Тульской области».

Изменения предусматривают продление до конца 2030 года права на получение областного материнского капитала в случае рождения или усыновления третьего и последующего ребенка.

Также совершенствуется механизм направления средств материнского капитала на проведение ремонта, газификации, электрификации и водоснабжения. Теперь выплата может направляться на проведение данных работ в жилых домах или помещениях, принадлежащих несовершеннолетнему ребенку.

Как пояснила председатель комитета по социальной политике облдумы Ольга Слюсарева, исключается и ограничение суммы средств маткапитала (не более 50 000 рублей), которые можно потратить на приобретение компьютерного оборудования.