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На заседании Тульской облдумы продлили право на получение областного маткапитала

На заседании Тульской облдумы продлили право на получение областного маткапитала

Депутаты внесли поправки в региональный Закон «О реализации государственной семейной и демографической политики в Тульской области».

Изменения предусматривают продление до конца 2030 года права на получение областного материнского капитала в случае рождения или усыновления третьего и последующего ребенка.

Также совершенствуется механизм направления средств материнского капитала на проведение ремонта, газификации, электрификации и водоснабжения. Теперь выплата может направляться на проведение данных работ в жилых домах или помещениях, принадлежащих несовершеннолетнему ребенку.

Как пояснила председатель комитета по социальной политике облдумы Ольга Слюсарева, исключается и ограничение суммы средств маткапитала (не более 50 000 рублей), которые можно потратить на приобретение компьютерного оборудования.

Ольга Слюсарева

— Принятие данного закона прежде всего было необходимо для улучшения демографической ситуации в стране и, конечно, в нашем регионе. Это еще один стимул для молодежи, чтобы они создавали семьи, рожали детей, становились многодетными родителями.

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