В Туле капитально отремонтируют поликлинику горбольницы № 9

Фото министерства здравоохранения Тульской области.

Пациентов на время переведут в подразделение больницы в Новомедвенском проезде.

В Туле капитально отремонтируют поликлинику на улице Глинки. На время ремонта 14 тысяч прикрепленных пациентов переведут в другое подразделение больницы в Новомедвенском проезде, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.



В двухэтажном здании полностью заменят инженерные коммуникации, обновят фасад, входную группу и внутренние помещения, установят новую мебель. Ремонт обещают закончить летом 2025 года.

Следующий этап — ремонт хирургического и гинекологического стационаров, которые размещены в отдельном крыле здания.

