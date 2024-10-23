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В Туле капитально отремонтируют поликлинику горбольницы № 9
Фото министерства здравоохранения Тульской области.

В Туле капитально отремонтируют поликлинику горбольницы № 9

Пациентов на время переведут в подразделение больницы в Новомедвенском проезде.

В Туле капитально отремонтируют поликлинику на улице Глинки. На время ремонта 14 тысяч прикрепленных пациентов переведут в другое подразделение больницы в Новомедвенском проезде, сообщили в пресс-службе регионального минздрава. 

В двухэтажном здании полностью заменят инженерные коммуникации, обновят фасад, входную группу и внутренние помещения, установят новую мебель. Ремонт обещают закончить летом 2025 года.

Следующий этап — ремонт хирургического и гинекологического стационаров, которые размещены в отдельном крыле здания.
 

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Автор:
сегодня, в 14:01 +2
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