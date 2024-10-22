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В Госдуме связали количество разводов с тарифами на коммуналку
Фото: ru.freepik.com.

В Госдуме связали количество разводов с тарифами на коммуналку

Пары оформляют развод ради субсидий на услуги ЖКХ.

Рост тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ) в России связан с количеством разводов россиян, которых в будущем может стать еще больше. С таким мнением выступила глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, сообщает РБК.

Согласно действующему законодательству, выплата на оплату ЖКХ предоставляется, если доля расходов на ЖКУ в общем семейном бюджете превышает установленный в том или ином регионе максимально допустимый уровень. По словам Останиной, данная ситуация привела к росту числа разводов в Бурятии, а «в перспективе это явление грозит стать массовым», поэтому количество разводов будет расти.

Чтобы не провоцировать разводы в семьях, Комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства предлагает выплачивать субсидии на ЖКХ не семьям, а поставщикам услуг.

С июля стоимость на услуги ЖКХ по стране выросла на 9,8 процента. Ожидается, что летом 2025 года тарифы увеличатся еще на 11,9 процента, указала Останина.

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Автор:
сегодня, в 10:06 +1
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