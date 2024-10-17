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За два года на дороги Тульской области вышли 274 новых автобуса и 22 трамвая
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

За два года на дороги Тульской области вышли 274 новых автобуса и 22 трамвая

В целом по региону около 80% единиц льготного транспорта – моложе 5 лет.

В 2023 году в Тульской области началось масштабное обновление автопарка. За последние два года на маршруты вышли 274 новых автобуса и 22 трамвая. В целом по региону порядка 80% единиц льготного транспорта — моложе 5 лет, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Каждое утро на маршруты по Тульской области выходит порядка 1400 транспортных средств. Ежедневно общественным транспортом пользуется около 100 тысяч пассажиров.

За последние два года в регионе запустили 11 новых маршрутов общественного транспорта, в том числе 5 — в областном центре. Проще стало добраться в Щекино, поселки Веневского района, а также в новые микрорайоны Тулы и в областной онкоцентр.

Напомним, в Туле с 15 ноября стоимость проезда на городских маршрутах повысится до 36 рублей (наличными, сейчас 30). Проезд по карте «Тройка» будет стоить 29 рублей, при оплате банковской картой — 31 рубль. Месячный поездной обойдется в 1400 рублей, льготный поездной — 600 рублей.

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Автор:
сегодня, в 14:02 +4
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