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В Веневском районе предпринимателя оштрафовали на 10 тысяч за заросший земельный участок
Фото: ru.freepik.com.

В Веневском районе предпринимателя оштрафовали на 10 тысяч за заросший земельный участок

Кроме того, землю он использовал не по назначению.

Специалисты Россельхознадзора в июле вынесли предписание собственнику земельного участка в Веневском районе. Предприниматель должен был использовать свою землю по назначению — для сельхозпроизводства. Кроме того, участок площадью 11 гектаров нужно было очистить от сорняков. 

Осенью специалисты надзорного ведомства вновь вернулись к собственнику земли с проверкой. Оказалось, что требование он так и не исполнил. Материалы проверки передали в суд. 

В итоге мужчине теперь придется заплатить штраф — 10 тысяч рублей. 

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Автор:
сегодня, в 10:03 +1
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