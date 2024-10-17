В Веневском районе предпринимателя оштрафовали на 10 тысяч за заросший земельный участок

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Кроме того, землю он использовал не по назначению.

Специалисты Россельхознадзора в июле вынесли предписание собственнику земельного участка в Веневском районе. Предприниматель должен был использовать свою землю по назначению — для сельхозпроизводства. Кроме того, участок площадью 11 гектаров нужно было очистить от сорняков.

Осенью специалисты надзорного ведомства вновь вернулись к собственнику земли с проверкой. Оказалось, что требование он так и не исполнил. Материалы проверки передали в суд.

В итоге мужчине теперь придется заплатить штраф — 10 тысяч рублей.