В Тульской области досрочно начнется отопительный сезон

По нормативу пуск тепла начинается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура держится на уровне +8°C.
С 20 сентября министерство ЖКХ отслеживает среднесуточную температуру по 7 городам региона. По состоянию на 5 октября она колебалась от +10,9 °C в Алексине, до 13,8 °C в Суворове.
Несмотря на то, что по нормативам начинать сезон еще рано, Дмитрий Миляев поручил обеспечить старт подачи тепла с 7 октября. Это делается, чтобы к моменту понижения температуры, в домах жителей Тульской области было уже тепло.
Приказом министерства ЖКХ установлены следующие сроки поступления тепла:
- для объектов социальной сферы – 5 дней;
- для жилищного фонда – 7 дней.
Еще 10 дней дается на регулировку систем теплоснабжения. С учетом этого времени к наступлению стабильно холодной погоды отопление должно быть запущено на всех объектах.
В случае возникновения вопросов о ходе начала и прохождения отопительного сезона необходимо обращаться:
- в управляющую организацию (председателю ТСЖ) (круглосуточно),
- на «горячую линию» по прохождению отопительного сезона муниципалитета,
- в отдел ЖКХ администрации МО (в дневное время),
- в Государственную жилищную инспекцию.
Графики пуска тепла будут размещены 7 октября на сайте Открытый Регион.