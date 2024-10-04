Владимир Путин присвоил почётное звание педагогу из Щекинского района

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В преддверии Дня учителя президент России подписал Указ о присвоении почётных званий. Согласно тексту документа, звание Заслуженного учителя Российской Федерации присвоено Татьяне Петровне Ихер – учителю биологии и экологии Пришненской средней школы № 27 Щекинского района.

Татьяна Петровна с отличием окончила естественнонаучный факультет пединститута им. Л. Н. Толстого, после чего всю жизнь посвятила работе в школе. Она является Почетным работником общего образования Российской Федерации и отличником народного просвещения, имеет многочисленные награды.