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Владимир Путин присвоил почётное звание педагогу из Щекинского района
Фото: shkolaprishnenskaya-r71.gosweb.gosuslugi.ru

Владимир Путин присвоил почётное звание педагогу из Щекинского района

Накануне профессионального праздника Татьяна Петровна Ихер стала Заслуженным учителем Российской Федерации.

В преддверии Дня учителя президент России подписал Указ о присвоении почётных званий. Согласно тексту документа, звание Заслуженного учителя Российской Федерации присвоено Татьяне Петровне Ихер – учителю биологии и экологии Пришненской средней школы № 27 Щекинского района.

Татьяна Петровна с отличием окончила естественнонаучный факультет пединститута им. Л. Н. Толстого, после чего всю жизнь посвятила работе в школе. Она является Почетным работником общего образования Российской Федерации и отличником народного просвещения, имеет многочисленные награды.

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