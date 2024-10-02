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В России могут вырасти штрафы за отсутствие полиса ОСАГО
Фото: ru.freepik.com.

В России могут вырасти штрафы за отсутствие полиса ОСАГО

В Госдуму внесли соответствующий законопроект.

В России могут в несколько раз вырасти штрафы на отсутствие полиса ОСАГО. Как пишет «Российская газета», проект соответствующего закона уже внесен в Госдуму.

В документе предлагается штрафовать в первый раз водителей без ОСАГО на 800 рублей, а за повторные нарушения — на 3-5 тысяч рублей. Отмечается, что ужесточение наказания считают необходимым из-за роста числа незастрахованных машин при слишком низком штрафе, который можно заплатить со скидкой в 50%.

Кроме того, в Российском союзе автостраховщиков рассказали, что размер штрафа не меняется годами. В то же время средняя стоимость полисов выросла в несколько раз. В связи с этим в РСА считают, что штраф должен быть приближен к среднему размеру стоимости страховки.

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Автор:
сегодня, в 15:03 −1
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