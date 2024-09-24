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В Туле женщины чаще, чем мужчины, задумываются о разводе после карьерного роста
Фото: ru.freepik.com.

В Туле женщины чаще, чем мужчины, задумываются о разводе после карьерного роста

27% всех опрошенных женщин ушли из семьи после повышения.

В Туле карьерный рост у женщин приводит к распаду семьи в 1,5 раза чаще, чем у мужчин, рассказали аналитики SuperJob.

Оказалось, что после повышения на работе женщины разводятся чаще, чем мужчины. Так, 4 из 10 руководителей, принявших участие в опросе сервиса, признались, что им приходилось расторгать официальный брак после карьерного роста. При этом доля мужчин, которые рассказывали о случаях распада брака после повышения по карьере, не намного больше доли таких женщин. 

Примечательно, что чаще всего инициаторами развода после повышения на работе были сами женщины, а не их мужья (54%). Мужчины же чаще признавались, что это было их общее решение (36%). Оказалось, что 27% всех опрошенных женщин ушли из семьи именно после того, как их продвинули по карьерной лестнице.

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Автор:
сегодня, в 13:31 0
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