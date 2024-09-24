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Алексинцы: «До пешеходного перехода приходится идти по проезжей части: вот так безопасность!»
Фото группы «Алексин | Слухи» в социальной сети «ВКонтакте».

Алексинцы: «До пешеходного перехода приходится идти по проезжей части: вот так безопасность!»

Тротуар заканчивается внезапно: дальше — кусты и автомобильная дорога.

В группе «Алексин.Слухи» в социальной сети «ВКонтакте» местные жители обратили внимание на странную организацию движения у остановки «Ул. Машиностроителей». Пешеходный переход к остановке есть, но чтобы до него добраться, нужно пройтись по проезжей части. 

— Есть пешеходный переход на другую сторону, но с остановкой он не сообщается: пройти до него можно только так! — написал автор поста. 

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Тротуар и правда обрывается на самом интересном месте, дальше — заросли. Есть и пандус — на проезжую часть коляску можно спустить с комфортом.

В Алексине это не первый «путь в никуда». Недавно местные жители жаловались на чудо-переход на улице 238-й Дивизии: начинался он на газоне и вёл к такому же газону на другой стороне дороги. Взглянуть на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» можно по этой ссылке. 

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