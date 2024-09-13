Сточные воды, мёртвые голуби и провода под напряжением: 33 несчастья обрушились на ул. Рабочую в Белёве

Фото Елены У.

Местные жители утверждают, что на их улице уже началась локальная экологическая катастрофа.

Жительница Белёва Елена У. рассказала Myslo о проблемах, обрушившихся на жителей ул. Рабочей. По её словам, уже пару месяцев на земле лежит протекающий шланг для перекачки канализационных вод, от этого — куча бед:

— Третий месяц на улице течёт шланг, через который перекачивают канализацию. Пробоины просто заматывают скотчем! Стоит ужасный запах отходов. Воды впитываются в грунт: мы боимся эпидемии гепатита.

Елена объяснила, что работы по ремонту канализационной системы идут бесконечно долго — уже не первый год. Такими пожарными рукавами белёвские коммунальщики перекачивают канализационные воды из одного коллектора в другой.

Елене удалось заснять одну из пробоин. Так вода заливает ул. Рабочую:

К запаху сточных вод добавляется запах разлагающихся птиц:

— Эту воду пьют голуби, ею травятся и умирают тут же. Как-то их тушки оказываются около соседнего подъезда: подкидывает их туда кто-то? «Вдыхаем» теперь канализацию и разлагающихся голубей.

Помимо прочего, насосы, качающие канализационную воду через шланг, подключены проводами к уличному электрощиту. Конструкция не внушает белёвцам доверия:

Провода лежат прямо на пешеходной тропинке: местные жители опасаются на них наступать. Ситуацию на ул. Рабочей они уже описывают как экологическую катастрофу.