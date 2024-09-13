Правительство РФ выделит 1,4 млрд рублей на строительство инфраструктуры ОЭЗ «Узловая»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Средства планируется направить на строительство дорог, сетей электро- и водоснабжения, водоотведения.

На основании распоряжения Правительства России внесены изменения в перечень проектов по созданию, модернизации и реконструкции объектов инфраструктуры особых экономических зон (ОЭЗ). В их числе — ОЭЗ «Узловая» Тульской области.

Согласно опубликованному документу, ОЭЗ «Узловая» получит порядка 1,4 млрд рублей на период с 2025 по 2027 гг. Средства планируется направить на строительство дорог, сетей электро- и водоснабжения, водоотведения.

— ОЭЗ «Узловая» играет важную роль в развитии промышленного потенциала Тульской области и обеспечении устойчивого экономического роста. Модернизация инфраструктуры ОЭЗ позволит повысить инвестиционную привлекательность и даст импульс для наращивания производственных мощностей, создания новых рабочих мест в регионе, — подчеркнул губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.