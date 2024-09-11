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Пять выходных в неделю: туляки жалуются на графики работы почтовых отделений

Пять выходных в неделю: туляки жалуются на графики работы почтовых отделений

Впечатляющий анти-рекорд поставила почта в Привокзальном районе: в неделю она работает всего 10 часов.

В редакцию Myslo обратился житель Зареченского района Иван Ш. Недавно ему понадобилось срочно получить заказные письма в почтовом отделении рядом с домом (ул. Октябрьская, д. 9), но сделать это ему удалось не сразу: почта работает всего два дня в неделю по 7 часов. 

— График работы почты на ул. Октябрьской (на повороте на ул. Луначарского) абсолютно ненормальный: они работают два дня в неделю! Не могу проверить заказные письма из суда: то у них очередной выходной, то уже я к ним попасть не могу по времени. 

В интернете и правда указан «нестабильный» график работы отделения № 300002: среда и пятница — с 8.00 до 15.00, а остальные дни — выходные.

300002.jpg

Недавно в одном из тульских пабликов появилась похожая жалоба: тулячка Наталья Р. возмутилась работой почты на ул. Пролетарской. «Просто издевательство над людьми», — резюмировала она: вместо стабильного графика с 8.00 до 20.00 почта стала работать «как придётся». 

qIpuJlgmNoQ.jpg

Сейчас в интернете указан и вовсе плачевный график: три рабочих дня в неделю с 13.00 до 18.00. 

300001.jpg

Такая же ситуация и с почтовым отделением № 300004 на ул. Кирова: тоже три рабочих дня по 7 часов — с 8.00 до 15.00.

300004.jpg

Отделение № 300031 на ул. Металлургов: два рабочих дня по 5 часов, один — 4 часа. 

300031.jpg

Особенно удивил график работы почтового отделения № 300013 на ул. Седова. Он затмил даже график почты на ул. Октябрьской: в неделю — два рабочих дня с 9.00 до 14.00. По пять часов в день! 

300013.jpg

Друзья, приходится ли вам «воевать» с почтой? Работает ли почтовое отделение, расположенное рядом с вами, в удобном графике? 

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