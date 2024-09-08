Фото пресс-службы правительства Тульской области
В Туле прошла благотворительная акция «День Белого Цветка»
Она состоялась 8 сентября в Тульском кремле.
Акция входит в цикл мероприятий «Традиции Императорской благотворительности» в рамках федерального историко-культурного туристического проекта «Императорский маршрут».
Все собранные средства в рамках акции будут направлены детям из приграничных регионов, проживающим в пунктах временного размещения Тульской области.
Благотворительная акция организована правительством Тульской области при поддержке Фонда содействия возрождению традиции милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» (ЕСПО), Тульскои митрополии и Народного фронта в Тульской области.
Гостей мероприятия приветствовала заместитель председателя Правительства Тульской области Ольга Гремякова. Она отметила, что акция в регионе проходит с 2016 года. За восемь лет благодаря участию небезразличных жителей и гостей Тульской области удалось оказать помощь порядка 50 детям на сумму более 12 млн рублей. Для них приобрели технические средства реабилитации, медицинские препараты, специализированное питание. Она поблагодарила каждого за доброту и искренность в адрес тех, кто в этом нуждается.
«Акция „День Белого Цветка“ — мероприятие, которое откликается в сердце каждого туляка, и объединяет нас во имя благого дела. Ежегодно в нем принимают участие ученики общеобразовательных учреждений и воскресных школ, студенты колледжей и техникумов, учреждения культуры, социальные и общественные организации со всего региона и, конечно, наши жители. Помощь ближнему является основной ценностью и традицией русского народа, нашей традицией, которую мы должны передавать из поколения в поколение», — отметила Ольга Гремякова.
Председатель Наблюдательного совета Фонда ЕСПО Анна Громова поблагодарила Правительство региона, научное и культурное сообщество, а также небезразличных жителей Тульской области за бережное отношение к истории своей малой родины и хранение древних традиций.
«По инициативе Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества благотворительная акция „День Белого Цветка“ проходит в более, чем 30 регионах России. Но такой красивой площадки для праздника, как Тульский кремль, нет нигде. В Тульской области большое количество исторических объектов, связанных с Императорским Домом Романовых. Специально для „Царских дней“ в Туле вместе с Институтом всеобщей истории РАН мы подготовили передвижную стендовую выставку, рассказывающую о милосердном служении представителей Императорского Дома Романовых в Великой войне, их благотворительная деятельность охватывала все категории нуждающихся», — отметила Анна Громова.
Мероприятие по традиции началось с молебна в Успенском храме, которую провел Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий. На самом празднике работала благотворительная ярмарка, где были представлены товары тульских предпринимателей, поделки школьников, которые они смастерили специально к этому дню в рамках уроков милосердия в школах. Также для гостей были организованы мастер-классы от ремесленного двора «Добродей» и Тульского музейного объединения, спектакль Тульского государственного театра кукол, спортивные площадки от ПФК «Арсенал», ХК «АКМ», ВК «Тулица», интерактивная площадка от МЧС.
В рамках концертной программы выступил певец и композитор Владимир Цветаев, артисты Тульского академического театра драмы, Тульской областной филармонии, а также музыкальные и танцевальные коллективы Тульского колледжа культуры и искусства, Тульского колледжа искусств им. А. С. Даргомыжского и учреждений культуры муниципальных образований Тульской области.
Благотворительная акция продлится до 22 сентября. Каждый желающий может внести посильный вклад, приняв участие дистанционно, перечислив сумму на благотворительный счет ОНФ.
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