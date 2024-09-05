Молодые тульские прокуроры приняли Присягу

Молодые специалисты, впервые назначенные на прокурорские должности, поклялись свято соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, непримиримо бороться с нарушениями, твердо стоять на страже прав граждан и интересов государства.

Со знаменательным событием новых сотрудников поздравил прокурор Тульской области Александр Грицаенко. Он пожелал коллегам успехов в предстоящей службе и вручил памятные подарки.

Также с напутственным словом к молодым прокурорам обратился отец одного из новобранцев – Евгений Строков, отметив важность выбранного пути служению Отечеству. Завершением церемонии стала экскурсия по Музею обороны Тулы.