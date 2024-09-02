Первый звонок прозвучал в новой школе в пос. Петровский в Туле: фоторепортаж

В этом году школа впервые принимает учеников, среди которых 135 первоклассников.

Новое образовательное учреждение в пос. Петровский построено в рамках концессионного соглашения с ООО «ПроШкола» (группа ВЭБ) по нацпроекту «Образование».

Глава администрации Тулы Илья Беспалов вместе с врио губернатора Дмитрием Миляевым принял участие в торжественной линейке в школе им. К. Д. Ушинского.

Среди педагогического коллектив центра образования 5 студентов старших курсов ТГПУ им. Л. Н. Толстого, которые влились в команду педагогов в рамках регионального проекта «ПРОстажер».

В школе организованы кружки по истории, химии, биологии и медицине, секции по футболу, волейболу, легкой атлетике. Здесь создадут школьный спортивный клуб, школьный театр, открыты лабораторию прототипирования, медиастудия.

Дмитрий Миляев также провел открытый урок «Разговоры о важном», тема которого — «Образ будущего. Ко Дню знаний». На нем врио Губернатора обсудил со старшеклассниками перспективы развития региона и страны.

Всего в школы региона сегодня пошли более 150 тысяч ребят, среди них — более 14 тысяч первоклассников. В областной столице за парты сели почти 62 тысячи школьников. Более 6 тысяч юных туляков услышали звонок в первый раз.