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Тульские спасатели помогают жителям Курской области в пунктах временного размещения
Кадр из видео.

Тульские спасатели помогают жителям Курской области в пунктах временного размещения

Спасатели оказали медпомощь более 450 гражданам.

В Курской области в пунктах временного размещения находятся 7 тысяч граждан. Сотрудники МЧС помогают всем с оформлением необходимых документов.

В пункте временного размещения, который развернул Тульский спасательный центр, прибывающих встречает группа медицинского обеспечения. Так, за время работы ПВР спасатели оказали медпомощь более 450 гражданам.

Сотрудники МЧС России организуют досуг для эвакуированных: проводят занятия по безопасности. Как сообщает пресс-служба ведомства, в ПВР огнеборцы ознакомили с пожарно-спасательным оборудованием и техникой, рассказали о случаях спасения, напомнили о правилах безопасности. 

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