Дмитрий Миляев поздравил жителей Суворова с Днем города

Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев:
— Суворов — один из самых молодых и стабильно развивающихся городов региона. Руками трудолюбивых горожан и жителей здесь создаются новые общественные пространства, благоустраиваются парки и улицы, формируется новый современный облик города.
В 2023 году завершено строительство станции водоподготовки в пос. Центральный, а также строительство газопроводов в д. Борисово, д. Шмарово, пос. Глубоковский, с. Машковичи. По программе «Формирование современной городской среды» благоустроено 15 придомовых территорий. Продолжается работа по переселению граждан из аварийного жилья.
Уверен, что упорство, самоотдача и неравнодушие жителей будут и впредь служить залогом развития богатого потенциала Суворова и всего района.
Спасибо вам за инициативность и искреннее желание менять к лучшему жизнь на своей малой родине.
Дмитрий Миляев пожелал жителям Суворова здоровья, благополучия, счастья и добра.