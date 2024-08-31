Дмитрий Миляев поздравил жителей Суворова с Днем города

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев:

— Суворов — один из самых молодых и стабильно развивающихся городов региона. Руками трудолюбивых горожан и жителей здесь создаются новые общественные пространства, благоустраиваются парки и улицы, формируется новый современный облик города.

В 2023 году завершено строительство станции водоподготовки в пос. Центральный, а также строительство газопроводов в д. Борисово, д. Шмарово, пос. Глубоковский, с. Машковичи. По программе «Формирование современной городской среды» благоустроено 15 придомовых территорий. Продолжается работа по переселению граждан из аварийного жилья.

Уверен, что упорство, самоотдача и неравнодушие жителей будут и впредь служить залогом развития богатого потенциала Суворова и всего района.

Спасибо вам за инициативность и искреннее желание менять к лучшему жизнь на своей малой родине.

Дмитрий Миляев пожелал жителям Суворова здоровья, благополучия, счастья и добра.