  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тулячка Марина Корольцова пять лет не может получить от государства качественный протез - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тулячка Марина Корольцова пять лет не может получить от государства качественный протез
Кадр из видео Марины Корольцовой

Тулячка Марина Корольцова пять лет не может получить от государства качественный протез

От отчаяния женщина записала видеообращение к председателю СК России Александру Бастрыкину.

На протяжении пяти лет Марина Геннадьевна не может получить протез, который позволит ей нормально передвигаться. После многочисленных жалоб, ей выдали протез, переделанный из чужого, но он не подходит: ходить с ним тулячка не может.

– У меня на руках есть программа реабилитации, где подробно расписано всё, что связано с протезированием. Но мне отказывают в предоставлении нормального протеза – говорят, что эта программа уже недействительна, – рассказала Марина в своём обращении к председателю СК России Александру Бастрыкину.

Вот как прокомментировали сложившуюся ситуацию в отделении Соцфонда России по Тульской области:

«В соответствии с программой реабилитации, установлена бессрочная нуждаемость Корольцовой М. Г. в протезе предплечья (косметическом). Она была обеспечена данным протезом в 2017 и 2020 годах. Обеспечение техническими средствами  реабилитации носит заявительный характер, заявлений от Корольцовой М. Г. на обеспечение протезом с 2020 года не поступало.

В марте 2024 года Отделением СФР по Тульской области в проактивном порядке Марине Геннадьевне было предложено подать заявление на обеспечение протезом, т. к. у Отделения имеется действующий контракт с Тульским протезно-ортопедическим предприятием. От подачи заявления Марина Геннадьевна отказалась и выразила желание самостоятельно найти иную коммерческую организацию, где ей будет изготовлен протез.

Корольцовой М. Г. было разъяснено право воспользоваться электронным сертификатом, либо получением компенсации за самостоятельно приобретенный протез. В случае положительного решения оплата будет произведена в установленные сроки. На указанные способы обеспечения заявление также не поступало. Вопросы, связанные с наполнением программы реабилитации инвалида, относятся к компетенции Бюро медико-социальной экспертизы».

Александр Бастрыкин отреагировал на обращение Марины Корольцовой – в СУ СК России по Тульской области организована процессуальная проверка по статье «Халатность». Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Тульской области Владимиру Усову доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 19:05 0
Другие статьи по темам
Событие
протезинвалидпомощьобращение к Александру БастрыкинуСУ СК России по Тульской области
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Хомяково водитель «Лады» погиб после столкновения с внедорожником
В Хомяково водитель «Лады» погиб после столкновения с внедорожником
Пропавший 10 дней назад в Киреевском районе пенсионер погиб
Пропавший 10 дней назад в Киреевском районе пенсионер погиб
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.