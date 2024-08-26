Тулячка Марина Корольцова пять лет не может получить от государства качественный протез

На протяжении пяти лет Марина Геннадьевна не может получить протез, который позволит ей нормально передвигаться. После многочисленных жалоб, ей выдали протез, переделанный из чужого, но он не подходит: ходить с ним тулячка не может.
– У меня на руках есть программа реабилитации, где подробно расписано всё, что связано с протезированием. Но мне отказывают в предоставлении нормального протеза – говорят, что эта программа уже недействительна, – рассказала Марина в своём обращении к председателю СК России Александру Бастрыкину.
Вот как прокомментировали сложившуюся ситуацию в отделении Соцфонда России по Тульской области:
«В соответствии с программой реабилитации, установлена бессрочная нуждаемость Корольцовой М. Г. в протезе предплечья (косметическом). Она была обеспечена данным протезом в 2017 и 2020 годах. Обеспечение техническими средствами реабилитации носит заявительный характер, заявлений от Корольцовой М. Г. на обеспечение протезом с 2020 года не поступало.
В марте 2024 года Отделением СФР по Тульской области в проактивном порядке Марине Геннадьевне было предложено подать заявление на обеспечение протезом, т. к. у Отделения имеется действующий контракт с Тульским протезно-ортопедическим предприятием. От подачи заявления Марина Геннадьевна отказалась и выразила желание самостоятельно найти иную коммерческую организацию, где ей будет изготовлен протез.
Корольцовой М. Г. было разъяснено право воспользоваться электронным сертификатом, либо получением компенсации за самостоятельно приобретенный протез. В случае положительного решения оплата будет произведена в установленные сроки. На указанные способы обеспечения заявление также не поступало. Вопросы, связанные с наполнением программы реабилитации инвалида, относятся к компетенции Бюро медико-социальной экспертизы».
Александр Бастрыкин отреагировал на обращение Марины Корольцовой – в СУ СК России по Тульской области организована процессуальная проверка по статье «Халатность». Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Тульской области Владимиру Усову доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.