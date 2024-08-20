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Многодетные родители могут оформить выплату на первоклассников в режиме онлайн
Фото из архива Myslo

Многодетные родители могут оформить выплату на первоклассников в режиме онлайн

Заявления будут рассмотрены максимум за 10 рабочих дней.

С 14 августа на региональном портале госуслуг Тульской области  доступна новая мера поддержки: многодетные родители могут в онлайн-режиме оформить единовременную выплату на каждого ребенка, который в этом году пойдёт в первый класс.

Воспользоваться услугой и подать соответствующее заявление можно здесь.

Срок рассмотрения – до 10 рабочих дней. Для оформления выплаты понадобится паспорт или другой документ, удостоверяющий личность (если заявление подаётся через МФЦ), а также справку из школы, если ребёнок будет учиться за пределами Тульской области.

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Фотограф:
сегодня, в 19:43 0
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