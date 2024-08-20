Многодетные родители могут оформить выплату на первоклассников в режиме онлайн

Фото из архива Myslo

С 14 августа на региональном портале госуслуг Тульской области доступна новая мера поддержки: многодетные родители могут в онлайн-режиме оформить единовременную выплату на каждого ребенка, который в этом году пойдёт в первый класс.

Воспользоваться услугой и подать соответствующее заявление можно здесь.

Срок рассмотрения – до 10 рабочих дней. Для оформления выплаты понадобится паспорт или другой документ, удостоверяющий личность (если заявление подаётся через МФЦ), а также справку из школы, если ребёнок будет учиться за пределами Тульской области.