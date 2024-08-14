В Туле прошла территориальная экспертная сессия по развитию города

— Если мы на прошлой экспертной сессии обсуждали фактически изношенную инфраструктуру, то сегодня мы уже больше намечаем именно точки роста.

Во-первых, это инвестиционная привлекательность региона — чего только стоит особая экономическая зона «Узловая», которая сегодня драйвит.

Во-вторых, это развитие туристического потенциала — цифры в этом направлении говорят за себя. В прошлом году регион посетило практически 1,7 миллионов туристов — наша задача, чтобы эта цифра перевалила за два миллиона. Для этого в Туле создаются музейные кварталы, туристические маршруты.

Ну и, конечно, нам задача — сделать Тулу комфортной для местных жителей — бороться с изношенной инфраструктурой, обустраивать общественные пространства и дворы, обновлять общественный транспорт, в том числе, поменять на экологический транспорт, сделать велосипедные и пешеходные маршруты. Это говорит о том, что есть запросы у туляков на уровень выше простого обновления инфраструктуры.

Мы хотим, чтобы Тула действительно стала в хорошем смысле пилотным проектом, которым можно гордиться и транслировать на всю Россию!