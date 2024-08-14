В Туле прошла территориальная экспертная сессия по развитию города

Сессия проводится по поручению врио губернатора Дмитрия Миляева в рамках программы по актуализации и корректировке действующей программы развития Тульской области до 2030 года в соответствии с национальными целями, которые обозначил Владимир Путин.
На сегодняшней сессии эксперты рассмотрели следующие темы:
- Тула — город «умного» ЖКХ без коммунальных аварий
- Тула — благоустроенный, умный и безопасный город, комфортный для жителей и привлекательный для туристов
- Тула — город счастливого детства и талантов
- Тула — это современное и качественное жилье
- Тула — город здорового образа жизни
Глава администрации Тулы Илья Беспалов:
Илья Беспалов
— Тула занимает весомую часть в общей экономике нашего региона, поэтому сегодня мы вместе с экспертным сообществом обсуждаем основные векторы развития нашего города-героя. Они касаются различных сфер жизни: это дорожное строительство, благоустройство и многое другое. Люди, которые пришли на обсуждение, готовы нам представить свои предложения, чтобы мы включили их в городскую программу, и далее — в Программу развития региона. Нам важно услышать мнение каждого. Только совместными усилиями мы сможем сделать Тулу процветающей и комфортной.
Я хочу видеть Тулу лучшим городом нашей страны. Уверен, что у нас для этого есть все возможности!
Надежда Школкина, депутат Госдумы и первый заместитель председателя комитета по экономической политике:
Надежда Школкина
— Если мы на прошлой экспертной сессии обсуждали фактически изношенную инфраструктуру, то сегодня мы уже больше намечаем именно точки роста.
Во-первых, это инвестиционная привлекательность региона — чего только стоит особая экономическая зона «Узловая», которая сегодня драйвит.
Во-вторых, это развитие туристического потенциала — цифры в этом направлении говорят за себя. В прошлом году регион посетило практически 1,7 миллионов туристов — наша задача, чтобы эта цифра перевалила за два миллиона. Для этого в Туле создаются музейные кварталы, туристические маршруты.
Ну и, конечно, нам задача — сделать Тулу комфортной для местных жителей — бороться с изношенной инфраструктурой, обустраивать общественные пространства и дворы, обновлять общественный транспорт, в том числе, поменять на экологический транспорт, сделать велосипедные и пешеходные маршруты. Это говорит о том, что есть запросы у туляков на уровень выше простого обновления инфраструктуры.
Мы хотим, чтобы Тула действительно стала в хорошем смысле пилотным проектом, которым можно гордиться и транслировать на всю Россию!
Депутат Госдумы Дарья Герасимова:
Дарья Герасимова
— Мне приятно, что сегодня участвуют люди разных возрастов и профессий. За нашим столом были и представители молодежи, и представители бизнеса, и депутатского корпуса, и администрации, педагоги. Мы брали каждую тему и отмечали слабые и сильные стороны. Интересно, что молодежь видит одни слабые стороны, а люди с опытом — совсем другие. Так мы старались сделать проект, который поможет тулякам всех возрастных категорий.
Самая злободневная сфера — это транспорт: и общественный, и коммерческий. Мы обсудили единый формат коммерческого транспорта, его техническое состояние и маршрутное расписание.
Такой формат обсуждения с непрофессионалами, конечно, имеет смысл. Когда долго работаешь в какой-либо сфере, глаз «замыливается». А рядовые туляки, которые ежедневно ходят в поликлиники, пользуются общественным транспортом, ездят по дорогам на своих машинах, наблюдают объективную ситуацию в городе.
За годы под патронатом Алексея Геннадьевича Дюмина город сильно преобразился. Но работы еще много!
Алексей Эрк, председатель Общественной палаты Тульской области, Главный врач ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника»:
Алексей Эрк
— На этих стратегических сессиях мы рассматриваем вопросы, которые касаются каждого жителя Тулы. А они прекрасны — за время работы Алексея Геннадьевича туляки сплотились в дружное сообщество, готовое сделать родной город краше. Формирование новой программы не оставило никого равнодушным: ни жителей, ни экспертов.
В Туле есть то, что необходимо сохранить. Она ценна своим культурным наследием и историей. Мне хотелось бы, чтобы мы смогли сохранить то, что имеем сейчас, и воплотить те идеи, которые генерим для программы развития.
Всего будет проведено 20 таких экспертных сессий. Семь отраслевых (по числу национальных целей) и 13 территориальных, в которых примут участие представители каждого муниципалитета региона.
Внести свои предложения может каждый — для этого формируются интерактивные онлайн площадки (сообщество «ВКонтакте» и электронная почта [email protected]).
Сбор предложений и их экспертная оценка будут проходить до 19 августа. После этого состоится совместная сессия с правительством области, где эксперты представят результаты своей работы профильным министрам и главе региона Дмитрию Миляеву.