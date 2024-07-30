В Тульской области вынесли приговор создателям нарколаборатории

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В Веневском районе тульские оперативники обнаружили нарколабораторию. В октябре 2023 года ее организовал москвич с двумя уроженцами Крыма. Суд признал мужчин виновными в незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере, сообщила пресс-служба Тульского облсуда.

Выяснилось, что злоумышленники организовали лабораторию в доме одного из соучастников. Из незаконного оборота силовики изъяли свыше 17 кг смеси, содержащей наркотические средства.

— Суд приговорил подсудимых к 8, 10 и 16 годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима. Имущество осужденных (телефоны, автомобиль) конфисковано в доход государства, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.