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Тульским предприятиям АПК выделят 100 млн рублей на компенсацию затрат на дизельное топливо
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульским предприятиям АПК выделят 100 млн рублей на компенсацию затрат на дизельное топливо

Ежегодно на поддержку аграриев направляют больше 2 миллиардов рублей.

В 2024 году правительство Тульской области выделило 100 миллионов рублей на компенсацию части затрат сельхозпредприятий на дизельное топливо в период осенних полевых работ. Об этом стало известно во время встречи зам. председателя правительства РФ Дмитрия Патрушева с врио губернатора региона Дмитрием Миляевым.

В 2023 году на эти цели выделяли 70 миллионов рублей. По словам главы региона, всего на поддержку агропромышленного комплекса из бюджета региона ежегодно направляют больше 2 миллиардов рублей. 

Дмитрий Миляев: 

Дмитрий Миляев

— Сейчас в области в разной степени готовности находится порядка 20 инвестпроектов в сфере АПК на сумму около 80 млрд рублей. Это предприятия не только в сельскохозяйственной сфере, но и в перерабатывающей и пищевой промышленности. Всё это позволяет Тульской области стабильно занимать высокие позиции в сельском хозяйстве — как в ЦФО, так и в целом по стране. 

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Автор:
сегодня, в 09:27 +1
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