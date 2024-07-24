Тульским предприятиям АПК выделят 100 млн рублей на компенсацию затрат на дизельное топливо

В 2024 году правительство Тульской области выделило 100 миллионов рублей на компенсацию части затрат сельхозпредприятий на дизельное топливо в период осенних полевых работ. Об этом стало известно во время встречи зам. председателя правительства РФ Дмитрия Патрушева с врио губернатора региона Дмитрием Миляевым.
В 2023 году на эти цели выделяли 70 миллионов рублей. По словам главы региона, всего на поддержку агропромышленного комплекса из бюджета региона ежегодно направляют больше 2 миллиардов рублей.
Дмитрий Миляев:
Дмитрий Миляев
— Сейчас в области в разной степени готовности находится порядка 20 инвестпроектов в сфере АПК на сумму около 80 млрд рублей. Это предприятия не только в сельскохозяйственной сфере, но и в перерабатывающей и пищевой промышленности. Всё это позволяет Тульской области стабильно занимать высокие позиции в сельском хозяйстве — как в ЦФО, так и в целом по стране.