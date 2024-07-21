В Тульской области стало больше зацеперов: родителей призывают присмотреться к увлечениям своих детей

Железнодорожники обеспокоены увеличившимся количеством случаев зацепинга и призывают туляков не оставаться равнодушными к подобным действиям подростков.

За первое полугодие 2024 года количество случаев зацепинга в поездах ОАО «РЖД» и компании-перевозчика на Московской железной дороге выросло более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 9 до 21.

Излюбленными у «экстремалов» являются Ярославское, Казанское и Горьковское направления МЖД, где есть станции с небольшим пассажиропотоком, что позволяет искателям острых ощущений оставаться незамеченными гражданами, ожидающими поезда.

Особую обеспокоенность вызывает возраст зацеперов, который в среднем снизился до 10-14 лет.

Подростки не задумываются, что такие поездки могут закончиться для них гибелью от удара электрическим током или в результате падения. Обращаем внимание, что даже при небольшой скорости поезда в 60 км/ч падение с его крыши равносильно падению с 20-метровой высоты.

Железнодорожники проводят большую профилактическую работу. Кроме классических уроков безопасности в школах, используются нетривиальные способы — для школьников и студентов организовываются экскурсии на объекты железной дороги, поездки на специальных поездах, во время которых в режиме диалога подрастающему поколению объясняют, как правильно вести себя на железной дороге.

Но с подобными опасными увлечениями требуется бороться комплексно. Железнодорожники обращаются к родителям: будьте внимательнее к увлечениям своих детей, интересуйтесь, как они проводят свободное время.

Чаще всего информацию о нахождении на поезде зацеперов локомотивная бригада получает от коллег, следующих во встречном направлении. Призываем граждан также не оставаться равнодушными к подобным развлечениям молодежи.

Если заметите зацепера, проинформируйте об этом локомотивную бригаду, сотрудников полиции или дежурного по станции.

Зацепинг - административное правонарушение, за которое предусмотрен штраф.