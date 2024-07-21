  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской области стало больше зацеперов: родителей призывают присмотреться к увлечениям своих детей - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тульской области стало больше зацеперов: родителей призывают присмотреться к увлечениям своих детей

В Тульской области стало больше зацеперов: родителей призывают присмотреться к увлечениям своих детей

Железнодорожники обеспокоены увеличившимся количеством случаев зацепинга и призывают туляков не оставаться равнодушными к подобным действиям подростков.

За первое полугодие 2024 года количество случаев зацепинга в поездах ОАО «РЖД» и компании-перевозчика на Московской железной дороге выросло более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 9 до 21.

Излюбленными у «экстремалов» являются Ярославское, Казанское и Горьковское направления МЖД, где есть станции с небольшим пассажиропотоком, что позволяет искателям острых ощущений оставаться незамеченными гражданами, ожидающими поезда.

Особую обеспокоенность вызывает возраст зацеперов, который в среднем снизился до 10-14 лет.

Подростки не задумываются, что такие поездки могут закончиться для них гибелью от удара электрическим током или в результате падения. Обращаем внимание, что даже при небольшой скорости поезда в 60 км/ч падение с его крыши равносильно падению с 20-метровой высоты.

Железнодорожники проводят большую профилактическую работу. Кроме классических уроков безопасности в школах, используются нетривиальные способы — для школьников и студентов организовываются экскурсии на объекты железной дороги, поездки на специальных поездах, во время которых в режиме диалога подрастающему поколению объясняют, как правильно вести себя на железной дороге.

Но с подобными опасными увлечениями требуется бороться комплексно. Железнодорожники обращаются к родителям: будьте внимательнее к увлечениям своих детей, интересуйтесь, как они проводят свободное время.

Чаще всего информацию о нахождении на поезде зацеперов локомотивная бригада получает от коллег, следующих во встречном направлении. Призываем граждан также не оставаться равнодушными к подобным развлечениям молодежи.

Если заметите зацепера, проинформируйте об этом локомотивную бригаду, сотрудников полиции или дежурного по станции.

Зацепинг - административное правонарушение, за которое предусмотрен штраф.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 18:10 +1
Другие статьи по темам
Событие
зацеперыжелезная дорога
Место
Тульская область
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Богородицке утонул пятидесятилетний мужчина
В Богородицке утонул пятидесятилетний мужчина
В Веневском районе больше недели ищут 85-летнего мужчину
В Веневском районе больше недели ищут 85-летнего мужчину
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.