Приставы опечатали кафе в здании тульского автовокзала

Фото предоставлено пресс-службой УФССП по Тульской области.

Накануне Советский районный суд на 90 суток закрыл кафе «Вкусная территория». Заведение расположено в Туле на пр. Ленина, 94 в здании автовокзала. Роспотребнадзор выявил ряд нарушений, среди которых отсутствие отдельных туалетов для посетителей и персонала.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, на основании судебного решения незамедлительно возбудили исполнительное производство.

— Судебный пристав сразу же выехал по месту нахождения организации общепита и опечатал помещение. Руководству кафе разъяснено, что неисполнение требований судебного пристава грозит штрафными санкциями, — отметили в УФССП по Тульской области.