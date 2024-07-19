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Приставы опечатали кафе в здании тульского автовокзала
Фото предоставлено пресс-службой УФССП по Тульской области.

Приставы опечатали кафе в здании тульского автовокзала

Судебные приставы исполнили постановление суда.

Накануне Советский районный суд на 90 суток закрыл кафе «Вкусная территория». Заведение расположено в Туле на пр. Ленина, 94 в здании автовокзала. Роспотребнадзор выявил ряд нарушений, среди которых отсутствие отдельных туалетов для посетителей и персонала. 

Как рассказали в пресс-службе ведомства, на основании судебного решения незамедлительно возбудили исполнительное производство.

— Судебный пристав сразу же выехал по месту нахождения организации общепита и опечатал помещение. Руководству кафе разъяснено, что неисполнение требований судебного пристава грозит штрафными санкциями, — отметили в УФССП по Тульской области.

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