За антисанитарию в Туле закрыли кафе на территории автовокзала

Фото Алексея Пирязева.

Советский районный суд на 90 суток закрыл кафе «Вкусная территория», которое расположено в Туле на пр. Ленина, д. 94 (здание автовокзала).

Ранее сотрудники Роспотребнадзора провели проверку в общепите и нашли нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В частности:

мытье столовой, кухонной посуды производится совместно в двухсекционной ванне;

допускается прием пищевых продуктов, включая овощи, безалкогольные напитки без товаросопроводительных документов, без информации о наличии деклараций о соответствии продукции обязательным требованиям;

не представлены технологические карты на вырабатываемую кулинарную продукцию;

не осуществляется производственный контроль и проведение лабораторных исследований реализуемой продукции по показателям безопасности;

не оборудованы отдельные туалеты для посетителей и персонала.

Постановление суда обращено к немедленному исполнению. Контроль за исполнением возложен на Управление Роспотребнадзора.