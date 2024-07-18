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За антисанитарию в Туле закрыли кафе на территории автовокзала
Фото Алексея Пирязева.

За антисанитарию в Туле закрыли кафе на территории автовокзала

Роспотребнадзор нашел множество нарушений.

Советский районный суд на 90 суток закрыл кафе «Вкусная территория», которое расположено в Туле на пр. Ленина, д. 94 (здание автовокзала).

Ранее сотрудники Роспотребнадзора провели проверку в общепите и нашли нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В частности:

  • мытье столовой, кухонной посуды производится совместно в двухсекционной ванне;
  • допускается прием пищевых продуктов, включая овощи, безалкогольные напитки без товаросопроводительных документов, без информации о наличии деклараций о соответствии продукции обязательным требованиям;
  • не представлены технологические карты на вырабатываемую кулинарную продукцию;
  • не осуществляется производственный контроль и проведение лабораторных исследований реализуемой продукции по показателям безопасности;
  • не оборудованы отдельные туалеты для посетителей и персонала.

Постановление суда обращено к немедленному исполнению. Контроль за исполнением возложен на Управление Роспотребнадзора.

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сегодня, в 16:58 0
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