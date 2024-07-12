Жители пос. Брусянский пожаловались на работу площадки по утилизации медицинских отходов

Кадр из видео Николая Терехова

Рядом с пос. Брусянский Узловского района открылось предприятие по утилизации медицинских отходов. Жителей такое соседство не обрадовало – они пожаловались на неприятный запах и загрязнение окружающей среды. Глава администрации района Николай Терехов вместе с сотрудниками регионального Минприроды и природоохранной прокуратуры выехал на место.

По словам Терехова, владелец полигона не раз обращался к чиновникам с просьбой предоставить ему землю для размещения площадки на условиях аренды, но получал отказы. Участок, на котором сейчас находится предприятие, был выкуплен им у частного лица.

Основные проблемные вопросы – близость утилизационной площадки к населённому пункту и обоснованность выдачи лицензии на уничтожение медицинских отходов. Найти ответы и дать правовую оценку сложившейся ситуации предстоит сотрудникам надзорных органов.