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Жители пос. Брусянский пожаловались на работу площадки по утилизации медицинских отходов
Кадр из видео Николая Терехова

Жители пос. Брусянский пожаловались на работу площадки по утилизации медицинских отходов

На месте побывали представители администрации Узловского района и надзорных органов.

Рядом с пос. Брусянский Узловского района открылось предприятие по утилизации медицинских отходов. Жителей такое соседство не обрадовало – они пожаловались на неприятный запах и загрязнение окружающей среды. Глава администрации района Николай Терехов вместе с сотрудниками регионального Минприроды и природоохранной прокуратуры выехал на место.

По словам Терехова, владелец полигона не раз обращался к чиновникам с просьбой предоставить ему землю для размещения площадки на условиях аренды, но получал отказы. Участок, на котором сейчас находится предприятие, был выкуплен им у частного лица.

Основные проблемные вопросы – близость утилизационной площадки к населённому пункту и обоснованность выдачи лицензии на уничтожение медицинских отходов. Найти ответы и дать правовую оценку сложившейся ситуации предстоит сотрудникам надзорных органов.

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