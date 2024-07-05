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Судебные приставы проконсультируют туляков по вопросам семьи и детства
Фото из архива Myslo

Судебные приставы проконсультируют туляков по вопросам семьи и детства

Консультации пройдут с 8 по 11 июля по предварительной записи.

С 8 июля по 11 июля Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области примет участие во Всероссийской неделе правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи.

Мероприятие пройдет по инициативе Минюста России и приурочено ко Дню любви, семьи и верности. Приставы проведут приём граждан по вопросам компетенции ведомства.

Он будет проходить с 10 до 13 часов по адресу: ул. 9 Мая, д. 1. При себе нужно иметь паспорт. Для удобства жителей проводится предварительная запись по телефону: 8(4872)35-56-45.

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сегодня, в 19:40 0
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