  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Туляк отсудил у городских чиновников более 300 тысяч рублей за разбитую машину - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Туляк отсудил у городских чиновников более 300 тысяч рублей за разбитую машину
Фото из архива Myslo

Туляк отсудил у городских чиновников более 300 тысяч рублей за разбитую машину

Минувшей зимой автомобиль мужчины был серьёзно повреждён упавшими ветками.

Тульский суд рассмотрел дело о взыскании с финансового управления администрации Тулы материального ущерба, причинённого падением веток деревьев на автомобиль.

Всё произошло 12 февраля – владелец оставил машину возле дома № 4-А по ул. Макаренко, а позже обнаружил, что машина усыпана ветками стоящего рядом дерева. Досудебную претензию городские чиновники проигнорировали, пришлось обращаться в суд.

Выяснилось, что единственным способом, предотвращающим падение дерева, был своевременный осмотр и последующий спил. Провести все необходимые работы должна была администрация Тулы.

Теперь истец получит из городского бюджета компенсацию материального ущерба на сумму 290987 рублей. Также ему возместят расходы по оплате госпошлины и стоимость экспертизы. Общая сумма – чуть более 309 тысяч рублей.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Фотограф:
сегодня, в 08:00 +1
Другие статьи по темам
Событие
администрация Тулысудвозмещение ущербадерево
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Через Тулу пройдет холодный фронт: нас ждёт гроза и штормовой ветер
Через Тулу пройдет холодный фронт: нас ждёт гроза и штормовой ветер
Погода в Туле 4 июля: до +35 и низкое давление
Погода в Туле 4 июля: до +35 и низкое давление
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.