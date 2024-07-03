Туляк отсудил у городских чиновников более 300 тысяч рублей за разбитую машину

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Тульский суд рассмотрел дело о взыскании с финансового управления администрации Тулы материального ущерба, причинённого падением веток деревьев на автомобиль.

Всё произошло 12 февраля – владелец оставил машину возле дома № 4-А по ул. Макаренко, а позже обнаружил, что машина усыпана ветками стоящего рядом дерева. Досудебную претензию городские чиновники проигнорировали, пришлось обращаться в суд.

Выяснилось, что единственным способом, предотвращающим падение дерева, был своевременный осмотр и последующий спил. Провести все необходимые работы должна была администрация Тулы.

Теперь истец получит из городского бюджета компенсацию материального ущерба на сумму 290987 рублей. Также ему возместят расходы по оплате госпошлины и стоимость экспертизы. Общая сумма – чуть более 309 тысяч рублей.