Массовый выпуск утят в водоемы: в Тульской области пройдет фестиваль «Утиная территория»

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С 5 по 7 июля в Тульской области пройдет фестиваль «Утиные истории». Организатором выступает министерство природных ресурсов региона. Мероприятие состоится в Ясногорском районе, МО «Ревякинское», рядом с базой «Осетрово».

Всё самое интересное будет проходить в субботу. Больших и маленьких гостей фестиваля ждет насыщенная программа: конкурсы, концерты, лекции, прогулки с опытным натуралистом. В этот день будет проводиться кольцевание и выпуск утят в охраняемые водоемы.

Подробное расписание:

Мероприятие бесплатное, заезды с палатками приветствуются. 0+