В Тулу с рабочим визитом прибыл министр экономического развития РФ

Фото Алексея Пирязева.

Максим Решетников отметил, что в Тульской области «видна реальная работа команды региона по созданию инвестиционного климата».

3 июля Тульскую область посетил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Он провел двустороннюю встречу с врио губернатора региона Дмитрием Миляевым, на которой шла речь об инвестиционном потенциале области.

Дмитрий Миляев отметил, что Министерство экономического развития РФ — надежный партнер региона, совместно с которым решается ряд стратегических задач.

Для достижения поставленной Президентом России цели по наращиванию инвестиций к 2030 году в Тульской области проводится системная работа по улучшению инвестиционного климата и привлечению инвесторов. Регион в числе первых в стране подписал соглашение о защите и поощрении капиталовложений.

— В 2023 году в Тульской области достигнуто рекордное значение по инвестициям — более 235 млрд рублей. Мы на четвертом месте в ЦФО и входим в топ-5 Национального инвестиционного рейтинга регионов России. Тульская область одна из первых внедрила региональный инвестиционный стандарт, — сказал Дмитрий Миляев.

В Корпорации развития области на сопровождении находится более 100 инвестиционных проектов с общей суммой инвестиций около 400 млрд рублей. Реализация проектов позволит создать в Тульской области порядка 32 тысяч рабочих мест.

Успешно работает особая экономическая зона «Узловая». В ней зарегистрировано 28 резидентов, вложивших порядка 30 млрд рублей. Успешно работают территории опережающего развития «Ефремов» и «Алексин», в которых создано порядка 14 тысяч рабочих мест.

На Петербургском международном экономическом форуме в этом году подписано 21 инвестиционное соглашение на общую сумму около 100 млрд рублей. Это позволит создать в регионе порядка 4 тысяч рабочих мест.

При поддержке Минэкономразвития России в регионе активно развивается туристическая отрасль. В прошлом году Тулу посетило порядка 1,7 млн человек.

— Тульская область показывает хорошие результаты в последние годы. Это тот случай, когда видна реальная работа команды региона по созданию инвестиционного климата, — сказал Максим Решетников.