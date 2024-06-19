После жалоб жителей в Новомосковске будут решать вопрос с нехваткой врачей

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Вот один из последних постов:

— Почему я, жительница деревни Новомосковского района (до Новомосковска мне ехать на своем авто 40-45 минут) должна с ребенком продолжить путь до Тулы в поисках травматолога? Я видела до этого посты, но сегодня коснулось и меня. Ребенок упал с велосипеда. Приехали на своей машине, дабы не отвлекать скорую, а тут здрасьте… «Хотите, мы вам вызовем скорую и поедете в Тулу (спасибо, конечно, сервис). У нас что, врачи кончились?

Съездили в Тулу, приняли без проблем. Ничего серьезного, слава Богу, но ё-моё! Мне с ребенком до Тулы в лучшем случае два часа. А если что-то серьезное? Только не надо сейчас меня посылать в семиэтажку. Вы сначала сами сходите и попробуйте там концы не отдать.

18 июня по поручению врио губернатора Тульской области Дмитрия Миляева заместитель председателя правительства Дмитрий Марков проинспектировал работу медучреждения. Он посетил детский травмпункт и детское травматологическое отделение больницы, взрослую поликлинику на ул. Московской, проверил наличие лекарств для льготников в государственной аптеке, пообщался с медработниками и пациентами.

С 18 июня к работе в детском травмпункте привлечены два специалиста из Тулы. Руководству учреждения поручено укрепить сотрудничество с медвузами и усилить работу по целевой подготовке врачей, активно привлекать специалистов из других регионов.

На встрече с жителями Новомосковска Дмитрий Марков обсудил вопросы обновления материально-технической базы учреждения, маршрутизации пациентов. Все поступившие от жителей вопросы взяты на контроль регионального минздрава.

— Новомосковская больница — одно из крупнейших медицинских учреждений региона, куда ежегодно обращаются тысячи жителей Новомосковска и ближайших районов. Все виды первичной помощи они должны получать рядом с домом, а при травмах — круглосуточно и в полном объеме, — сказал Дмитрий Марков.