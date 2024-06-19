Глава администрации Тулы в прямом эфире расскажет о летней оздоровительной кампании

Фото Алексея Пирязева.

26 июня в 17.00 в группе администрации Тулы в соцсети «ВКонтакте» состоится прямой эфир с сити-менеджером Ильей Беспаловым. Он расскажет о летней оздоровительной кампании в областной столице.

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