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Глава администрации Тулы в прямом эфире расскажет о летней оздоровительной кампании
Фото Алексея Пирязева.

Глава администрации Тулы в прямом эфире расскажет о летней оздоровительной кампании

Готовьте вопросы.

26 июня в 17.00 в группе администрации Тулы в соцсети «ВКонтакте» состоится прямой эфир с сити-менеджером Ильей Беспаловым. Он расскажет о летней оздоровительной кампании в областной столице.

Задать вопросы можно по ссылке.

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