Глава администрации Тулы в прямом эфире расскажет о летней оздоровительной кампании

26 июня в 17.00 в группе администрации Тулы в соцсети «ВКонтакте» состоится прямой эфир с сити-менеджером Ильей Беспаловым. Он расскажет о летней оздоровительной кампании в областной столице.
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26 июня в 17.00 в группе администрации Тулы в соцсети «ВКонтакте» состоится прямой эфир с сити-менеджером Ильей Беспаловым. Он расскажет о летней оздоровительной кампании в областной столице.
Задать вопросы можно по ссылке.
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