Вторая половина июня в Центральной России будет дождливой

Фото Алексея Пирязева.

Первая половина июня в Центральной России выдалась аномально теплой: температурные показатели превысили климатическую норму на 3,4°, а осадков выпало в 1,5 раза больше, чем положено.

— Что касается перспектив на вторую часть июня, то она представляется как умеренно тёплая, без изнуряющей жары, положительное отклонение от нормы уменьшится, и даже с кратковременными волнами похолодания и мощными грозовыми ливнями, — прогнозируют синоптики погодного центра «Фобос».

Предстоящая неделя стартует с интенсивных ливней и гроз. Дневная температура воздуха будет +25…+28 градусов. В среду осадков не ожидается, однако в четверг снова пройдут сильные дожди, прогнозируется штормовой ветер до 20 м/с, похолодает до +19…+21 °С.

К концу недели погода улучшится. Воздух прогреется до +23…+25 °С, без осадков.