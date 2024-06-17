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Вторая половина июня в Центральной России будет дождливой
Фото Алексея Пирязева.

Вторая половина июня в Центральной России будет дождливой

Такой прогноз дали синоптики погодного центра «Фобос».

Первая половина июня в Центральной России выдалась аномально теплой: температурные показатели превысили климатическую норму на 3,4°, а осадков выпало в 1,5 раза больше, чем положено. 

— Что касается перспектив на вторую часть июня, то она представляется как умеренно тёплая, без изнуряющей жары, положительное отклонение от нормы уменьшится, и даже с кратковременными волнами похолодания и мощными грозовыми ливнями, — прогнозируют синоптики погодного центра «Фобос».

Предстоящая неделя стартует с интенсивных ливней и гроз. Дневная температура воздуха будет +25…+28 градусов. В среду осадков не ожидается, однако в четверг снова пройдут сильные дожди, прогнозируется штормовой ветер до 20 м/с, похолодает до +19…+21 °С.

К концу недели погода улучшится. Воздух прогреется до +23…+25 °С, без осадков.

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сегодня, в 11:12 0
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