  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Культура
  4. Творческие встречи с режиссерами и актерами: в Туле пройдет кинофестиваль «Движение по вертикали» - Новости культуры, музыки, искусства Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Творческие встречи с режиссерами и актерами: в Туле пройдет кинофестиваль «Движение по вертикали»
Фото медиацентра Объединения центров развития культуры Тульской области.

Творческие встречи с режиссерами и актерами: в Туле пройдет кинофестиваль «Движение по вертикали»

Тулякам предложат посмотреть фильмы Станислава Говорухина «Конец прекрасной эпохи», «Ворошиловский стрелок», «Асса» и др.

С 17 по 19 июня в Туле и Тульской области пройдет кинофестиваль «Движение по вертикали», посвященный памяти Станислава Говорухина. Во всех муниципальных 3D-кинотеатрах и в ретрокинотеатре «Майский» состоятся кинопоказы фильмов С. Говорухина и киностудии «Вертикаль» («Каждый мечтает о собаке», «Конец прекрасной эпохи», «Ворошиловский стрелок», «Асса»).

17 июня в творческом пространстве «Девятка» в 14.00 пройдёт пресс-конференция по случаю открытия кинофестиваля. Будет организована работа фотовыставки, посвященной жизни и творчеству Станислава Говорухина.

В 15.00 состоится творческая встреча со съёмочной группой фильма «Каждый мечтает о собаке». Режиссер Ольга Беляева и кастинг директор фильма Галина Пешкова расскажут гостям, как создавался фильм по одноименной повести Владимира Железникова, как подбирался актерский состав, а также другие интересные факты о создании современного кино.

18 июня в 11.00 ведущая-режиссер Ольга Беляева проведет мастер-класс «Работа с детьми-актерами в кино». Участники смогут попробовать себя в этюдах на внимание, импровизацию и воображение.

В этот же день в 16.00 состоится творческая встреча с актером театра и кино Иваном Колесниковым и кинопоказ «Фильм о фильме».

Иван Колесников расскажет о том, как попал на съемочную площадку к известному кинорежиссеру Станиславу Говорухину, как и где проходили съемки фильма «Конец прекрасной эпохи», как сложилась его творческая судьба после фильма. 

С расписанием в 3D-кинотеатрах можно ознакомиться по ссылке.

06062024-aphisha-govory.jpg

Адрес: г. Тула, ул. 9 Мая, 1-а. На все мероприятия и кинопоказы вход свободный. Количество мест ограничено.

Подробную информацию можно уточнить по телефону 8 (4872) 70-43-59.

12+
 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 10:44 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
кинофестиваль Движение по вертикали

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Вторая половина июня в Центральной России будет дождливой
Вторая половина июня в Центральной России будет дождливой
Тульские родители всё чаще выбирают частное образование: как найти школу для ребенка
Тульские родители всё чаще выбирают частное образование: как найти школу для ребенка
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.