Творческие встречи с режиссерами и актерами: в Туле пройдет кинофестиваль «Движение по вертикали»

Фото медиацентра Объединения центров развития культуры Тульской области.

С 17 по 19 июня в Туле и Тульской области пройдет кинофестиваль «Движение по вертикали», посвященный памяти Станислава Говорухина. Во всех муниципальных 3D-кинотеатрах и в ретрокинотеатре «Майский» состоятся кинопоказы фильмов С. Говорухина и киностудии «Вертикаль» («Каждый мечтает о собаке», «Конец прекрасной эпохи», «Ворошиловский стрелок», «Асса»).

17 июня в творческом пространстве «Девятка» в 14.00 пройдёт пресс-конференция по случаю открытия кинофестиваля. Будет организована работа фотовыставки, посвященной жизни и творчеству Станислава Говорухина.

В 15.00 состоится творческая встреча со съёмочной группой фильма «Каждый мечтает о собаке». Режиссер Ольга Беляева и кастинг директор фильма Галина Пешкова расскажут гостям, как создавался фильм по одноименной повести Владимира Железникова, как подбирался актерский состав, а также другие интересные факты о создании современного кино.

18 июня в 11.00 ведущая-режиссер Ольга Беляева проведет мастер-класс «Работа с детьми-актерами в кино». Участники смогут попробовать себя в этюдах на внимание, импровизацию и воображение.

В этот же день в 16.00 состоится творческая встреча с актером театра и кино Иваном Колесниковым и кинопоказ «Фильм о фильме».

Иван Колесников расскажет о том, как попал на съемочную площадку к известному кинорежиссеру Станиславу Говорухину, как и где проходили съемки фильма «Конец прекрасной эпохи», как сложилась его творческая судьба после фильма.

С расписанием в 3D-кинотеатрах можно ознакомиться по ссылке.

Адрес: г. Тула, ул. 9 Мая, 1-а. На все мероприятия и кинопоказы вход свободный. Количество мест ограничено.

Подробную информацию можно уточнить по телефону 8 (4872) 70-43-59.

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