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«Тулагорводоканал» предупредил жителей о новой схеме мошенничества

«Тулагорводоканал» предупредил жителей о новой схеме мошенничества

Будьте бдительны, не дайте себя обмануть!

Аферисты звонят тулякам и, выдавая себя за сотрудников «Тулагорводоканала», предлагают записаться в электронную очередь для оформления льгот на коммунальные услуги. Таким образом преступники выманивают у потенциальных жертв персональные данные.

В официальном сообщении «Тулагорводоканала» говорится, что представители организации не занимаются обзвоном населения с предложением оформления льгот и записи в электронную очередь.

За оформлением льгот по оплате коммунальных услуг следует обращаться в органы соцзащиты.

 

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Тульская область

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