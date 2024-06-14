«Тулагорводоканал» предупредил жителей о новой схеме мошенничества

Будьте бдительны, не дайте себя обмануть!

Аферисты звонят тулякам и, выдавая себя за сотрудников «Тулагорводоканала», предлагают записаться в электронную очередь для оформления льгот на коммунальные услуги. Таким образом преступники выманивают у потенциальных жертв персональные данные.

В официальном сообщении «Тулагорводоканала» говорится, что представители организации не занимаются обзвоном населения с предложением оформления льгот и записи в электронную очередь.

За оформлением льгот по оплате коммунальных услуг следует обращаться в органы соцзащиты.