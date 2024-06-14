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Проверка Роспотребнадзора: 23 пляжа в Тульской области соответствуют нормам
Фото Алексея Пирязева.

Проверка Роспотребнадзора: 23 пляжа в Тульской области соответствуют нормам

Всего пляжей в регионе 65.

Роспотребнадзор проводит санитарно-гигиенический мониторинг воды водоемов и почвы (песка) в зонах рекреации. На сегодняшний день проведено исследование 229 проб воды открытых водоемов по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и радиологическим показателям, а также 121 пробы песка с пляжных зон.

В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» использование водного объекта для купания и отдыха населения допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам.

К настоящему моменту санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии требованиям санитарных правил получили 23 зоны рекреации:

  • водоем «Голубая вода», г. Донской;
  • пруд «Трестовский», г. Узловая;
  • зона отдыха «Пляж на среднем пруду», г. Тула, ЦПКиО им. П. П. Белоусова;
  • зона рекреации искусственно-созданных водоемов ООО «Усадьба Александрово», г. Кимовск;
  • зона отдыха «Хомяковские поляны», г. Тула;
  • зона отдыха п. Рассвет;
  • открытый водоем «Плазма акватория», г. Донской;
  • зона отдыха «Петровский», Тульская область, Ленинский район, п. Петровский;
  • зона отдыха «Обидимо», г. Тула, Зареченский территориальный округ, п. Обидимо;
  • зона отдыха «Ильинка», г. Тула, Центральный территориальный округ, д. Крутое;
  • зона отдыха «р. Воронка», берег реки Воронки (пляж № 1), г. Тула, Центральный район, п. Станционный;
  • зона отдыха «р. Воронка», берег реки Воронки (пляж № 1), г. Тула, Центральный район, п. Матвеевские дачи;
  • пляж на р. Воронка, Тульская область, Щекинский район, д. Грумант;
  • пляж на р. Веневка (пляж «Веневка»), сл. Озеренская, Веневский район;
  • пляж «Дорогонка», пруд н. п. Дорогонка, Одоевский район;
  • пляж в с. Орловка, Куркинский район, Тульская область;
  • открытый плавательный бассейн в мкр-н Сокольники, г. Новомосковск;
  • пляж «Песчаная коса» на реке Упа, п. Одоев, Одоевский район;
  • пляж «Тростниковка», с. Спасское, Новомосковский район, Тульская область;
  • зона рекреации бассейн «Аквадон», пер. Советский, д. 41-а, мкр-н Центральный, г. Донской;
  • пляж, расположенный на берегу р. Красивая Меча, д. Толбузино, Воловский район, Тульская область;
  • пляж, расположенный на берегу р. Красивая Меча вдоль ул. Береговая (в районе спасательной станции), г. Ефремов;
  • городской пляж, расположенный на берегу р. Красивая Меча, ул. К. Маркса, г. Ефремов.

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