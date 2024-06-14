Проверка Роспотребнадзора: 23 пляжа в Тульской области соответствуют нормам

Фото Алексея Пирязева.

Роспотребнадзор проводит санитарно-гигиенический мониторинг воды водоемов и почвы (песка) в зонах рекреации. На сегодняшний день проведено исследование 229 проб воды открытых водоемов по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и радиологическим показателям, а также 121 пробы песка с пляжных зон.

В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» использование водного объекта для купания и отдыха населения допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам.

К настоящему моменту санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии требованиям санитарных правил получили 23 зоны рекреации: