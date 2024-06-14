Сотрудники Госавтоинспекции проведут в Тульской области масштабные рейды

По итогам пяти месяцев 2024 года в Тульской области наблюдается снижение количества ДТП на 1%, число погибших участников дорожного движения сократилось на 16,7%, раненых — на 10,4%.

За указанный период зарегистрирован 151 (+32,5%) наезд на пешеходов, в результате чего 13 (+62,5%) человек погибли и 140 (+26,1%) получили травмы. С участием детей произошло 73 ДТП (-3,9%), сократилось число раненых на 8,1%, а количество погибших возросло с 0 до 3 (+100%). Такую статистику предоставила Госавтоинспекция.

Для стабилизации дорожно-транспортной обстановки с 13 по 28 июня сотрудники ГИБДД проведут широкомасштабный профилактический рейд, в рамках которого пройдут массовые проверки водителей. Кроме того, проведут мероприятия по повышению дисциплины пешеходов, предупреждению аварийности с участием вело- и мототранспорта, а также СИМ. Запланированы комбинированные сплошные проверки на предмет выявления нарушений требований ПДД к перевозке детей.

Сегодня, 14 июня, на территории региона проведут массовые проверки водителей — будут ловить пьяных автомобилистов.