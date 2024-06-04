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Роспотребнадзор обнаружил в тульских школах фальсификат сливочного масла
Фото Алексея Пирязева.

Роспотребнадзор обнаружил в тульских школах фальсификат сливочного масла

Санитарные врачи оценили организацию горячего питания в каждой школе Тульской области за прошлый учебный год.

Специалисты проводили лабораторные исследования питьевой воды, готовых блюд, продовольственного сырья, пищевых продуктов и смывов на предмет соответствия требованиям санитарного законодательства.

Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области исследовал 1491 пробу готовых блюд по микробиологическим показателям, качество термической обработки, калорийность и полноту вложения сырья в готовое блюдо. В 13 образцах готовых блюд выявили отклонения по калорийности, по микробиологии— в 25 образцах готовых блюд.

640 проб продовольственного сырья и пищевой продукции исследованы по микробиологическим, санитарно-химическим показателям и показателям фальсификации. В четырёх образцах пищевой продукции (молоко питьевое пастеризованное, масло сливочное) выявлены отклонения по микробиологическим показателям.

Кроме того, выявлено три образца фальсифицированного сливочного масла.

В ходе плановых и внеплановых проверок снято с реализации 553,8 кг пищевой продукции. Основные причины — замечания к маркировке пищевых продуктов, нарушения сроков годности, условий хранения пищевых продуктов и др.

382 дела об административном правонарушении возбудили за выявленные нарушения в сфере обеспечения санитарного благополучия населения при организации горячего питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях.

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