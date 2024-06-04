В Тульской области установят ежемесячную выплату 2500 рублей на каждого ребенка в многодетных семьях

Изображение от freepik.

4 июня врио губернатора Дмитрий Миляев провел совещание по поддержке многодетных семей в Тульской области.

Он отметил, что с 2020 года до 150 тыс. рублей увеличен региональный материнский капитал, который предоставляется не только на третьего, но и каждого последующего ребенка. Установлена единовременная выплата 200 тыс. рублей взамен предоставления земельного участка.

— Мы ведём работу по всем направлениям, создавая в регионе необходимые условия для того, чтобы люди хотели жить здесь, создавать семью, растить детей. Во многом благодаря системной работе за последние 5 лет число многодетных семей в Тульской области выросло с 13 тысяч до более чем 17 тысяч. Сегодня в многодетных семьях воспитывается более 56 тысяч детей, — сказал Дмитрий Миляев.

В регионе прорабатывается расширение комплекса мер социальной поддержки многодетных семей. В их числе обеспечение многодетных бесплатным питанием в школе, проездом, школьной и спортивной формой, льготой на оплату жилья и коммунальных услуг.

Заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков рассказал, что в регионе есть категория граждан, которая уже получает эту поддержку в виде ежемесячной денежной выплаты.

Дмитрий Миляев предложил установить ежемесячную выплату 2500 рублей на каждого ребенка для всех многодетных семей региона.

Также предложено обеспечить горячим питанием не только обучающихся 1-4-х классов, но и пятиклассников и детей из многодетных семей, которые обучаются в школах и колледжах региона.

Дмитрий Миляев поручил профильным ведомствам подготовить документы для введения новых мер, а также предусмотреть необходимое финансирование — 425,8 млн рублей. Получателями новых мер поддержки станут более 20 тысяч человек.

— Мы будем внедрять новые меры и анализировать, какой эффект они дают для укрепления системы поддержки семей с детьми, чтобы с каждым годом в Тульской области их становилось всё больше, — подытожил Дмитрий Миляев.