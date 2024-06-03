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«Тулагорводоканал» напоминает о масштабном отключении воды
Фото из архива Myslo

«Тулагорводоканал» напоминает о масштабном отключении воды

Оно пройдёт с 8.00 среды, 5 июня, до 8.00 четверга.

В связи с подготовкой Медвенско-Осетровского водозабора к зиме с 8.00  5 июня на сутки будет прекращена подача холодной воды:

в Пролетарском округе – Пролетарский район г. Тула, ЖК «Молодежный», пос. Молодежный, д. Медвенка, мкр. Водный, СНТ «Водник», с-з Новомедвенский, пос. Рублево-Медвенский.

в Центральном округе – в Скуратово: пос. Басово-Прудный, Старо-Басово, Менделеевский, Южный, Угольный, Восточный, Октябрьский, Трудовой.

Пониженное давление холодной воды ожидается в в районе улиц: Кауля, Оборонной, Староникитской, Академика Павлова, д. 34Г, Новомосковской, М. Смирнова, Пирогова, Каминского, Тургеневской, Пушкинской, Советской, Рязанской, Лейтейзена, Красноармейского проспекта, Ф. Смирнова, Сойфера, Мосина, Ленина, Революции, Фрунзе, Демонстрации, Свободы, ЖК «Дворянский», ЖК «Суворовский», ЖК «Левобережный», ЖК «Времена года», Юго-Восточный микрорайон.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

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Фотограф:
сегодня, в 08:00 0
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