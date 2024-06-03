В Тульской области приставы и инспекторы ДПС будут ловить должников на дороге

Фото Алексея Пирязева.

И привлекать их к ответственности.

С 3 по 14 июня в Тульской области сотрудники Госавтоинспекции совместно с Федеральной службой судебных приставов проведут профилактическое мероприятие «Должник». Будут привлекать к ответственности тех, кто уклоняется от добровольной уплаты административных штрафов за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

В Госавтоинспекции отметили, что подобные рейды являются одним из наиболее эффективных инструментов работы с должниками. Как показывает практика, не все должники готовы добровольно погашать имеющиеся задолженности.