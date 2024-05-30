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Май в Центральной России завершится тропической жарой
Фото Алексея Пирязева.

Май в Центральной России завершится тропической жарой

Кроме того, к концу недели ожидаются грозовые ливни.

В Центральной России из-за антициклона продолжает припекать солнце. Местами в регионах воздух прогревается до аномальных для этого периода +30 градусов.

— Из-за интенсивного прогрева земной поверхности в атмосфере будут формироваться мощные восходящие потоки. Так что в отдельных районах могут развиваться кучево-дождевые облака, несущие грозы, град и шквалистые усиления ветра, — предупредили синоптики погодного центра «Фобос».

Первые грозовые тучи начнут появляться в пятницу к вечеру. В последующие дни локальные ливни с грозами уже станут каждодневным явлением. В конце рабочей недели сохранится экстремальная тропическая жара — после полудня +29…+30°.

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