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12 и 13 мая Землю накроет сильнейшая магнитная буря
Фото Алексея Горохова.

12 и 13 мая Землю накроет сильнейшая магнитная буря

По словам специалистов, буря может спровоцировать помехи в работе техники, а также даст возможность увидеть полярное сияние на низких широтах.

12 и 13 мая на Земле будет мощная магнитная буря. По словам специалистов, началась она еще в ночь на 11 мая, но тогда продлилась всего несколько часов и ослабла. Сейчас буря снова набирает обороты. Это этом сообщает «Российская газета»

— Начинается кульминация. К Земле пришли наиболее скоростные массы, выброшенные Солнцем. Магнитная буря проходит через пик. Колебания поля вернулись к экстремальным значениям пятого уровня, — сказал «РИА Новости» Сергей Богачев, руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Эксперты говорят, что магнитная буря 12 и 13 мая будет непрерывной. Магнитные бури могут провоцировать помехи и сбои в работе электроники и радиотехники, систем связи. Но есть и плюсы - именно в эти дни можно будет увидеть полярное сияние на низких широтах.

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Автор:
сегодня, в 15:59 +3
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