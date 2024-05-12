В «Тула-Арене» порядка 600 спортсменов поборются на межрегиональных соревнованиях по джиу-джитсу

12 мая в многофункциональном спортивном центре «Тула-Арена» открылись межрегиональные соревнования по джиу-джитсу.



В торжественной церемонии принял участие министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев. Он отметил, что «Тула-Арена», построенная по инициативе губернатора Алексея Дюмина, позволяет принимать соревнования самого высокого уровня.

— «Тула-Арена» успела зарекомендовать себя как современный центр развития единоборств, стала точкой притяжения не только для тульских спортсменов, но и наших соседей. это доказывает масштаб турнира, в котором будут бороться более 600 спортсменов. Единоборства в регионе пользуются большой популярностью, и мы будем дальше способствовать развитию джиу-джитсу. Желаю всем отличного настроения, справедливых поединков и высоко результата! —сказал Дмитрий Яковлев.

Почетным гостем мероприятия стал двукратный победитель ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу Джефф Монсон.



Бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжёлом весе провел мастер-класс для спортсменов.