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Каждый пятый туляк готов пойти на собеседование туда, где не хотел бы работать

Каждый пятый туляк готов пойти на собеседование туда, где не хотел бы работать

Публикуем результаты интересного опроса портала SuperJob.

В Туле 20% соискателей придут на собеседование в компанию, где не хотят работать. Чаще всего — в надежде, что мнение о работодателе после интервью изменится, компания предложит отличные условия работы и высокую зарплату.

На собеседования также сходят ради получения опыта общения с рекрутерами или чтобы оценить свою стоимость на рынке труда.

Интересно, что чаще всего готовность посетить собеседование в компании, где не планируют работать, высказывали те, кто зарабатывает больше. Их основные цели — конкурентная разведка и новые контакты в бизнес-среде.

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