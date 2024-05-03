Каждый пятый туляк готов пойти на собеседование туда, где не хотел бы работать

В Туле 20% соискателей придут на собеседование в компанию, где не хотят работать. Чаще всего — в надежде, что мнение о работодателе после интервью изменится, компания предложит отличные условия работы и высокую зарплату.

На собеседования также сходят ради получения опыта общения с рекрутерами или чтобы оценить свою стоимость на рынке труда.

Интересно, что чаще всего готовность посетить собеседование в компании, где не планируют работать, высказывали те, кто зарабатывает больше. Их основные цели — конкурентная разведка и новые контакты в бизнес-среде.