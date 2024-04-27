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Инвесторам презентовали перспективные площадки для развития туризма в Тульской области
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Инвесторам презентовали перспективные площадки для развития туризма в Тульской области

26 апреля состоялась встреча заместителя председателя правительства Тульской области Григория Лаврухина с предпринимателями.

Участникам встречи были представлены инвестиционные площадки в Туле, Белевском и Богородицком районах, входящих в Большое Золотое кольцо, в Северо-восточном кластере туристской территории «Кондуки». Также они оценили инвестиционный потенциал проектов в сфере экотуризма в Заокском районе и бальнеологического курорта на базе санатория «Краинка». 

Григорий Лаврухин подчеркнул, что интенсивный рост турпотока в регионе обусловлен широким спектром предложений индустрии гостеприимства как для туристов, так и для бизнес-сообщества. 

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— В Послании Федеральному Собранию РФ Президент России Владимир Владимирович Путин отметил необходимость создания условий для увеличения вклада отрасли туризма в ВРП, развития инфраструктуры. По поручению губернатора Алексея Геннадьевича Дюмина в Тульской области сформирован комплекс инструментов поддержки для реализации инвестиционных проектов и бизнес-инициатив. Это и финансовые меры, и налоговые преференции, и партнерские образовательные программы, — сказал Григорий Лаврухин.

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