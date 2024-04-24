Первый велосветофор заработает на проспекте Ленина 3 мая

Фото телеграм-канала "Первомайка".

Об этом сообщается в телеграм-канале «Compas_71 Едем по Туле».

3 мая на перекрестке проспекта Ленина и улицы Болдина впервые запустят велосветофор. На данный момент наносится необходимая дорожная разметка, устанавливаются информационные секции светофора и дорожные знаки. Об этом сообщается в телеграм-канале «Compas_71 Едем по Туле».

Уточняется, что всё оборудование полностью отечественное.

Напомним, ранее Myslo сообщал, что светофор расположили рядом с велодорожкой, построенной в рамках велохайвея «Лев Толстой». Велосипедисты и владельцы электросамокатов не будут пересекаться на проезжей части с пешеходами и автомобилями, поскольку переезд будет регулируемым и каждый будет ехать на свой сигнал светофора.