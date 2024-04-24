Почти 500 туляков получили путевки на санаторно-курортное лечение в этом году

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С начала 2024 года Отделение СФР по Тульской области предоставило более 480 жителям региона, которые являются федеральными льготниками, путевки на санаторно-курортное лечение. 90 из них уже побывали в различных здравницах России в соответствии с профилем заболеваний.

Путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд к месту лечения и обратно предоставляются гражданам, получающим набор социальных услуг в натуральном виде и имеющим медицинские показания к санаторно-курортному лечению. Одновременно с путевкой льготнику выдаются талоны для бесплатного проезда к месту лечения и обратно.

Также право на вторую путевку и бесплатный проезд имеется у инвалидов 1 группы и детей-инвалидов для сопровождающего их лица.

Путевки предоставляются в санатории с профилем, соответствующим заболеванию гражданина. Длительность лечения для взрослых составляет 18 дней, для детей с инвалидностью— 21 день, а для инвалидов с заболеваниями и последствиями травм спинного мозга — от 24 до 42 дней.

Для получения путевки необходимо обратиться к врачу за справкой с медицинскими показаниями (форма № 070-у), а после — предоставить заявление установленного образца в Отделение СФР по Тульской области.

Сделать это можно онлайн на портале госуслуг, при личном посещении офиса клиентской службы ОСФР, а также почтовым отправлением.